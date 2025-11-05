Un incendio si é sprigionato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, all’interno di un garage in via Mario Silla a Tortona. Erano da poco passate le 18 quando un denso fumo si é sprigionato dal locale. L’incendio potrebbe essere stato provocato da un corto circuito.

Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno spento le fiamme in meno di un’ora soffermandosi poi per un sopralluogo, ma il materiale all’interno del box (per fortuna non c’era automezzi) é andato completamente distrutto.

Nessun danno alle persone, ma l’impianto elettrico dei garage é stato danneggiato e dovrà essere controllato, così come i muri, anneriti dal fumo dovranno essere tinteggiati, ma per fortuna non é stata emessa alcuna ordinanza di inagibilità