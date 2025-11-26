Sabato 29 novembre 2025, alle ore 18,00 sarà il momento della prima accensione ufficiale delle luci natalizie: nel cuore della città, in Piazza Mazzini di fronte alle installazioni luminose allestite dalla Città di Casale Monferrato, si terranno le esibizioni del coro dell’Associazione Amici della Musica C.Soliva e dei Grandi Artisti Canori, che accompagneranno il momento che darà il via al Natale casalese mostrando ai presenti i tradizionali addobbi con la novità del suggestivo allestimento dell’intera piazza con le proiezioni luminose che daranno vita a un’ambientazione immersiva.

“Anche quest’anno ci ritroviamo per questo appuntamento molto atteso, capace di rendere ancora più viva e accogliente la nostra città, arricchendo il periodo natalizio per chi vive e visita Casale Monferrato – dichiara il Sindaco Emanuele Capra – Le luci e le installazioni che animeranno il centro storico offriranno a cittadini e turisti un’atmosfera unica, valorizzando la bellezza della nostra città e creando occasioni di incontro. Un risultato possibile grazie alla collaborazione tra Comune e realtà private, tra i quali i la società ENERGICA e i commercianti locali”.

L’allestimento degli addobbi per il Natale 2025 è stato, infatti, realizzato con il contributo dei commercianti casalesi e della società ENERGICA il cui Presidente, Paolo Secco, afferma: “Per ENERGICA è un onore poter contribuire, anche quest’anno, alla realizzazione di questo progetto, conciliando la promozione commerciale alla valorizzazione della nostra città. Dopo il grande successo ottenuto con la collaborazione alla Festa del Vino, abbiamo voluto rinnovare il nostro impegno al fianco dell’Amministrazione comunale sostenendo il progetto legato alle luminarie natalizie di Casale e frazioni. L’installazione innovativa prevista in piazza Mazzini rappresenta un simbolo concreto della volontà condivisa di offrire a tutta la nostra comunità un’esperienza natalizia capace di unire tradizione ed innovazione – elementi che caratterizzano ENERGICA – rendendo ancora più suggestivo il periodo delle festività. ENERGICA continuerà una volta di più a mettere a disposizione competenza e vicinanza al territorio per promuovere iniziative che contribuiscano alla crescita, alla valorizzazione ed alla bellezza della nostra città”.