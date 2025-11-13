La Polizia di Stato di Alessandria ha denunciato un automobilista per i reati di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti, e guida in stato di ebbrezza.

Nei giorni scorsi infatti, il conducente responsabile di un tamponamento tra due autovetture, si è dato alla fuga senza prestare soccorso all’altro conducente coinvolto.

Gli agenti della Polizia Stradale di Acqui Terme, si sono attivati per raccogliere quanti più elementi possibili sul posto, riuscendo così a rintracciare l’autore dell’incidente e impedendogli di sottrarsi alle proprie responsabilità.

Dai primi accertamenti, l’uomo, che già manifestava evidenti sintomi di alterazione psicofisica, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite di legge. Ad aggravare il quadro delle sanzioni, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici presso una struttura sanitaria per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Il conducente responsabile dell’incidente, pertanto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente con danni alle persone, per guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici.

Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Il presente comunicato viene diffuso alla luce del pubblico interesse alla conoscenza delle attività svolte per esigenze di sicurezza pubblica da questo ufficio. Si rammenta la presunzione d’innocenza e che la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato.