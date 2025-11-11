La cronaca a Tortona e dintorni oggi registra due episodi non di poco conto.

Nella notte alcuni ladri hanno tentato di rubare al bancomat di Momperone. Il colpo non è andato a buon fine ma ha svegliato gli abitanti che preoccupati dell’acre odore che si registrava in zona temevano si trattasse di una perdita di gas causata dall’efferata e quanto mai improvvida azione dei ladri, ma per fortuna non è stato così.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Tortona.

Ha destato particolare apprensione in molti passanti, oggi alle 12,30, l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona in piazza Duomo. I pompieri sono intervenuti per spegnere un principio d incendio che, secondo la prima sommaria ricostruzione, si é verificato all’interno del bar Milano, per fortuna causando pochi danni e naturalmente nessun ferito.

I pompieri hanno spento le fiamme in brevissimo tempo poi sono iniziate le operazioni di verifica sull’apparato elettrico e sui possibili danni che, a quanto pare, non sono stati tali da compromettere il normale funzionamento del locale.

