A fine settembre ha preso il via MOVE CARE, il nuovo servizio di trasporto dedicato agli screening oncologici Prevenzione Serena, promosso dalla ASL AL – Azienda Sanitaria Locale di Alessandria in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP).

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: rendere la prevenzione accessibile a tutti, abbattendo le difficoltà logistiche che spesso scoraggiano le persone dal partecipare ai controlli periodici.

Grazie a MOVE CARE, chi deve effettuare una mammografia o altri esami di screening può contare su un trasporto sicuro, comodo e dedicato, gestito da personale qualificato e pensato per accompagnare i cittadini nei centri di riferimento in modo sereno e puntuale. Si può prenotare contemporaneamente viaggio e visita.

In questa prima fase, il servizio è attivo per gli screening mammografici negli ospedali di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada, con collegamenti pianificati per consentire la massima adesione alle chiamate di Prevenzione Serena.

Il trasporto ha un costo simbolico di cinque euro per l’andata e il ritorno ed è gratuito per chi possiede la tessera di libera circolazione regionale. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il numero dedicato 0175 478 816 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

MOVE CARE rappresenta una svolta concreta nella promozione della salute pubblica, perché interviene su uno degli aspetti più delicati della prevenzione: la possibilità di raggiungere facilmente il luogo della visita. Ridurre le distanze significa aumentare la partecipazione, anticipare le diagnosi e, di conseguenza, salvare vite.

“Con MOVE CARE – spiegano i promotori – vogliamo facilitare l’accesso ai servizi di screening, soprattutto per le persone che vivono nei piccoli centri o che hanno difficoltà negli spostamenti. È un modo per portare la prevenzione più vicino ai cittadini e per ricordare che la diagnosi precoce è la nostra arma più efficace contro i tumori”.

Più che un semplice servizio di trasporto, MOVE CARE è un nuovo alleato della prevenzione: un progetto che unisce sanità e mobilità sostenibile per garantire equità, sicurezza e attenzione alla persona in ogni fase del percorso di salute. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della ASL AL: www.aslal.it/move-care-al-via-il-nuovo-servizio-di-trasporto-dedicato-agli-screening-oncologici