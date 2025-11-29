L’evoluzione delle Reti d’Impresa come strumenti strategici di innovazione, sostenibilità e crescita condivisa sarà al centro della prima edizione di ‘Reti future’, iniziativa promossa da Assoretipmi e Consorzio Proplast che si svolgerà il 2 dicembre dalle 10 alle 12,30 nella sede consortile di via Roberto di Ferro 72 ad Alessandria.

Durante l’incontro verranno analizzate criticità, buone pratiche e strumenti concreti per rendere le reti più solide, misurabili e sostenibili, offrendo spunti operativi a imprenditori, manager e professionisti che vogliono trasformare la rete in un vantaggio competitivo reale.

L’Italia è l’unico paese europeo che nel 2009 ha approvato una legge, successivamente modificata e integrata, che regola questo modello di collaborazione tra imprese che in un contesto competitivo che cambia molto velocemente non rappresenta più soltanto uno strumento di collaborazione, ma un vero abilitatore strategico. L’introduzione degli obiettivi Esg (Environmental, social e governance: indica i criteri di sostenibilità, ambientale, sociale e di qualità di governo delle imprese) sta ridisegnando le logiche di governance. Al centro delle relazioni e della tavola rotonda che concluderà i lavori vi saranno gli obiettivi di rete solidi, misurabili e sostenibili cui oggi devono puntare imprenditori, responsabili amministrativi e professionisti che vogliono trasformare la rete in un autentico vantaggio competitivo concreto.

L’incontro, aperto al pubblico, sarà diviso in due parti. La prima, dopo i saluti di benvenuto di

Giuseppe Augugliaro, direttore del Consorzio Proplast, e di Cesare Rossini, presidente della Fondazione Slala – Sistema logistico del nord ovest d’Italia, prevede gli interventi “Rete di Imprese, Manager di Rete e certificazione sulla sostenibilità delle Reti” di Eugenio Ferrari, presidente Assoretipmi; “La sostenibilità come leva strategica delle imprese e delle loro reti” di Luca Galeasso, Sustainable Development – Tinexta Innovation Hub – Studio Fieschi; “Reti d’Impresa: opportunità per l’agricoltore di sinergia con il mondo delle Pmi” di Cristina Enrica Patelli, Referente fiscale Cia Alessandria – Asti.

Seguirà la tavola rotonda “Il futuro delle Reti di Imprese tra sostenibilità e detassazione utili reinvestiti” con Eugenio Ferrari; Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio Alessandria – Asti; Stefano Peola, Università Cattolica di Milano; Cristina Enrica Patelli; Giorgio Boero, Cluster Manager di Proplast; Gianpaolo Rolando, Ceo – Cassandra 18 Srl. Modera Enrico Sozzetti, giornalista specializzato in economia.

Assoretipmi è l’associazione nazionale indipendente che dal 2012 promuove e incentiva la cultura e la creazione di Reti di Imprese in tutte le regioni italiane come strumento concreto di sviluppo strategico, competitivo e innovativo per le piccole e medie imprese.

Proplast è nata ad Alessandria nel 1998 come società specializzata nella formazione del personale a seguito dell’evolversi del mercato ha intrapreso nuovi percorsi di crescita a favore del settore industriale. Attualmente Proplast è un centro tecnologico la cui missione è creare un network multidisciplinare nel mondo dei polimeri e dei compositi, integrando il mondo accademico con quello industriale, armonizzando le loro competenze e necessità.

L’evento del 2 dicembre è organizzato da Assoretipmi, in collaborazione con Proplast e ha il patrocinio di Fondazione Slala. Studio Fieschi & soci – Tinexta Innovation Hub, Alessandria – Asti, Coltivatori di Emozioni, Camera di Commercio di Alessandria – Asti, Cassandra18 Srl.