La Polizia di Stato di Alessandria prosegue con i controlli agli esercizi pubblici preposti al commercio e alle riparazioni dei veicoli.
Questa volta ad essere oggetto di attenzione da parte degli operatori della Sezione Polizia Stradale di Alessandria è stata un’officina con sede nel Monferrato, risultata abusiva in quanto priva di qualsiasi autorizzazione.
Il titolare, a cui sono state applicate le previste sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di oltre 14.000 euro, è stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per reati inerenti allo smaltimento di rifiuti pericolosi, oltre ad essergli stata sequestrata l’attrezzatura utilizzata per lo svolgimento dell’attività di officina meccanica con l’obbligo di sanare ed ottenere le previste autorizzazioni o procedere alla chiusura dell’esercizio.
La Polizia di Stato consiglia di rivolgersi esclusivamente a officine autorizzate.
È doveroso ricordare tuttavia che, trovandosi il procedimento penale a carico del titolare dell’officina nella fase delle indagini preliminari, vige allo stato la presunzione di innocenza.