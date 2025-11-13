Kali Sisters

sabato 15 novembre – ore 21:30

Teatro civico di Gavi

“Kali Sisters”

Elena Caligiuri – voce mezzo soprano

Elena Fasola – voce contralto

Stefania Balzano – Voce soprano

Manuel Bariani – Chitarra

Vito Zeno – Contrabbasso

Un viaggio musicale sospeso nel tempo, dove tre voci femminili danzano leggere tra le pieghe degli anni ’30, inseguendo le ombre gentili del Trio Lescano… e non solo!



Ad accompagnarle, chitarra e contrabbasso, in un perfetto equilibrio tra ritmo e melodia.



Il loro repertorio intreccia lo swing italiano più raffinato con i grandi classici americani, tra melodie sognanti, sorrisi in bianco e nero e la nostalgia dolce di un’epoca elegante.

Il GavazzanaBlues torna nel confortevole Teatro Civico di Gavi

Ingresso libero a offerta con prenotazione sul sito gavazzanablues.org (con assegnazione posti in base all’ordine di prenotazione) fino a esaurimento posti.