Kali Sisters
sabato 15 novembre – ore 21:30
Teatro civico di Gavi
“Kali Sisters”
Elena Caligiuri – voce mezzo soprano
Elena Fasola – voce contralto
Stefania Balzano – Voce soprano
Manuel Bariani – Chitarra
Vito Zeno – Contrabbasso
Un viaggio musicale sospeso nel tempo, dove tre voci femminili danzano leggere tra le pieghe degli anni ’30, inseguendo le ombre gentili del Trio Lescano… e non solo!
Ad accompagnarle, chitarra e contrabbasso, in un perfetto equilibrio tra ritmo e melodia.
Il loro repertorio intreccia lo swing italiano più raffinato con i grandi classici americani, tra melodie sognanti, sorrisi in bianco e nero e la nostalgia dolce di un’epoca elegante.
Il GavazzanaBlues torna nel confortevole Teatro Civico di Gavi
Ingresso libero a offerta con prenotazione sul sito gavazzanablues.org (con assegnazione posti in base all’ordine di prenotazione) fino a esaurimento posti.