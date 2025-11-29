Nella settimana della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne e nell’ambito delle iniziative dedicate all’attivismo contro la violenza di genere, la Città di Imperia su proposta della Commissione Pari Opportunità promuove uno spettacolo dal titolo ” La Voce delle Donne” con Cristina Sarti e la musica al pianoforte della musicista Luisa Repola.

L’iniziativa si svolgerà, domani domenica 30 novembre 2025, alle ore 17.30, presso il Salone del Ridotto del Teatro Cavour.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione MC Sipario, prevede un’alternanza di letture, monologhi ed esecuzioni musicali appositamente selezionate per accompagnare il percorso tematico proposto.

Lo spettacolo intende offrire un’occasione di testimonianza e consapevolezza attraverso la narrazione di esperienze femminili segnate da violenze e discriminazioni, attraversando differenti epoche e contesti storici. L’unione di parole e musica darà forma a un quadro espressivo capace di favorire ascolto, riflessione e partecipazione.

“L’Amministrazione Comunale e in primis il Sindaco Claudio Scajola, conferma il proprio impegno nel promuovere politiche e iniziative volte alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Attraverso momenti di riflessione condivisa intendiamo rafforzare una cultura del rispetto e della tutela della dignità della persona, affinché la nostra comunità continui a crescere in consapevolezza e responsabilità” dichiara Rita Elena, presidente della Commissione Pari Opportunità.