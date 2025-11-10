IMPERIA. In occasione della venticinquesima edizione di Olioliva, presso lo stand di Regione Liguria, il vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana ha ricevuto da Confindustria Imperia una statua artigianale della mascotte dedicata all’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) dell’Oliva Taggiasca ligure, realizzata dallo scenografo e artista Giulio Magnetto.

Il riconoscimento, consegnato per celebrare un traguardo storico per l’olivicoltura ligure, rappresenta il legame tra istituzioni, imprese e territorio, a testimonianza del valore culturale, economico e identitario che la Taggiasca riveste per l’intera Liguria.

“Ringrazio Confindustria Imperia per questo omaggio che voglio dedicare a tutti gli olivicoltori liguri – ccommenta il vicepresidente Alessandro Piana -. L’ottenimento dell’IGP per l’Oliva Taggiasca ligure rappresenta un risultato storico, frutto di un percorso lungo e condiviso, che dà pieno riconoscimento al valore della nostra filiera olivicola. Continueremo a sostenere con convinzione il settore olivicolo, investendo nella tutela del territorio, nell’innovazione e nella promozione delle nostre produzioni, perché dietro ogni goccia del nostro olio c’è una storia di passione, lavoro e amore per la nostra terra”.

Remo Alberti, presidente della Sezione Alimentari e Oleari di Confindustria Imperia, dichiara: “Come Confindustria abbiamo creato un’immagine grafica artistica dell’oliva Igp e abbiamo voluto omaggiare il vicepresidente con delega all’agricoltura Alessandro Piana, perché in questi anni la Regione ha avuto un ruolo centrale nell’ottenimento di un risultato importante per tutto il nostro territorio frutto di coesione e di anni di preparazione da parte dei nostri olivicoltori”.