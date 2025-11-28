Alessandria – Si è tenuta alla Caserma “Scapaccino” la prima riunione di coordinamento tra il Procuratore della Repubblica Cesare Parodi e i reparti operativi provinciali dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso dell’incontro, il Procuratore di Alessandria, accolto in caserma dal Comandante provinciale, Colonnello Giovanni Palatini, ha conosciuto i responsabili delle attività di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri: i Comandanti di Stazione, di Compagnia, delle Sezioni Operative e del Nucleo Investigativo, ai quali ha illustrato le prime direttive sulle attività investigative nel territorio del circondario.

«Puntiamo al massimo snellimento delle formalità per giungere, con un approccio diretto e schietto, a una maggiore efficienza nell’organizzazione del lavoro».

Le prime linee operative impartite sono state rivolte a stimolare una particolare attenzione alle fasce deboli, anche attraverso nuove strategie investigative per un efficace contrasto alle forme di criminalità più diffuse sul territorio.

Il Procuratore, apprezzando l’ottimo lavoro di coordinamento svolto dalla Procura prima del suo arrivo, ha manifestato l’intenzione nel proseguire, con il massimo impegno, nel contrasto ai reati di genere contraddistinti dal “Codice Rosso”.

A margine della riunione, i Carabinieri della provincia hanno svolto un seminario di aggiornamento sui reati di violenza di genere, con particolare attenzione, grazie all’intervento della dottoressa Elena Paiuzzi, all’approccio alle vittime particolarmente vulnerabili.