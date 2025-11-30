Dramma nell’alessandrino: un incidente intorno alle 2 di notte do oggi, domenica 30 novembre a Quattordio, ha coinvolto una sola auto con all’interno 2 persone.
Il conducente, un ragazzo di 29 anni, è deceduto a causa dell’impatto.
La ragazza accanto a lui ha subito invece un gravissimo politrauma.
È stata rianimata sul posto e trasportata in codice rosso con l’elisoccorso notturno al CTO.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso avanzato di Alessandria e Asti, Carabinieri, Vigili del Fuoco ed elisoccorso di Azienda Zero.
