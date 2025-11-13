Prosegue il Perosi Festival 2025, manifestazione che celebra l’opera e l’eredità spirituale del grande compositore tortonese Lorenzo Perosi, nel segno del Giubileo 2025 e della musica come linguaggio universale di comunione e rinascita.

Un appuntamento di grande fascino attende gli amanti della musica classica: il prossimo 16 novembre in Cattedrale a Tortona alle ore 18 si terrà un concerto dedicato ai maestri del Barocco europeo — Johann Sebastian Bach, Giuseppe Torelli e Antonio Vivaldi — in un percorso che unisce spiritualità, virtuosismo e splendore sonoro.

Il concerto come sempre è a ingresso libero e gratuito.

Per questo concerto sono ancora disponibili per tutti coloro che lo desiderano biglietti gratuiti prenotabili sul sito www.lorenzoperosi.net. In caso di difficoltà nella prenotazione si può comunque partecipare liberamente, essendo stati predisposti ulteriori spazi per accogliere tutti in Cattedrale.