Paola Turci e Gino Castaldo inaugurano la nuova stagione del Teatro Civico di Tortona, l’8 novembre, con La rivoluzione delle donne – le voci femminili che hanno segnato la storia. Continua, grazie alla collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì, la rassegna Teatro No Limits con Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Čechov di Peter Stein, in scena il 18 novembre. E, a fine mese, il 28 novembre, un’inedita interazione tra teatro e cinema, nella nuova commedia di Edoardo Erba, Strappo alla regola, con Maria Amelia Monti e Cristina Chinaglia.