Venerdì 7 novembre, alla Biblioteca Civica di Tortona alle ore 18, Eva Munter, insieme a Michele Bellone, accompagneranno i presenti in un viaggio sorprendente tra aneddoti, curiosità e vicende storiche legate agli elementi chimici, presentando il libro: “Storie periodiche. Racconti e curiosità dietro gli elementi chimici” edito da Apogeo.

Dal naso di re Enrico VIII ai dentifrici radioattivi dei nazisti, dalle sopracciglia in fiamme di Pilâtre de Rozier alle posate di alluminio di Napoleone III, dalla tavolozza di Van Gogh alla pistola che (non) ha sparato per difendere l’onore di Marie Curie… la chimica si trasforma in un racconto epico e coinvolgente.

Non serve chiudersi in laboratorio per scoprire gli incredibili segreti nascosti negli elementi: 118 storie, da leggere d’un fiato o da esplorare secondo la propria curiosità, in ordine per numero atomico. Un modo originale e divertente per avvicinarsi alla chimica attraverso il racconto.

“Intrecci” è un progetto dell’associazione Scettici e informati, del Comune di Tortona e della Biblioteca civica “Tommaso de Ocheda”, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e della Fondazione Compagnia di San Paolo.

