L’Amministrazione Comunale di Diano Marina, su proposta del Sindaco Dott. Cristiano Za Garibaldi, ha dato il via libera all’approvazione in linea tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Rafforzato (PFTER) per i lavori di ampliamento della strada comunale Diano Calderina nel tratto compreso tra il civico 22 e l’incrocio con la strada di accesso al cimitero di Diano Calderina. L’intervento, finalizzato a migliorare la sicurezza e la viabilità di un’arteria cruciale per la frazione, prevede un investimento complessivo aggiornato a 594.000,00 euro.

Il progetto nasce dalla necessità di intervenire su un tratto di strada che necessita di un allargamento della carreggiata per garantire un transito più agevole e sicuro. I lavori riguardano i muri di contenimento delle fasce a monte, rifasciati in pietra, una trave di fondazione lungo tutta la tratta, a valle, per il sostegno di un nuovo guardrail e l’asfaltatura totale della strada.

Un elemento che ha facilitato l’avanzamento del progetto è stata la disponibilità dei proprietari dei terreni a monte a cedere bonariamente al Comune la porzione di terreno necessaria per l’ampliamento stradale. Per la copertura finanziaria dell’intervento da 594.000,00 euro, l’Amministrazione intende presentare richiesta di contributo nell’ambito della programmazione regionale degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica.

Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha sottolineato l’importanza dell’opera “La strada in questione necessitava da tempo di un intervento radicale, e grazie al lavoro dei nostri uffici e alla collaborazione dei cittadini, che ringrazio per la disponibilità a cedere le aree, siamo riusciti a definire un progetto solido e completo. Ora, il nostro impegno si concentra nell’ottenere il finanziamento regionale necessario per avviare i lavori nel più breve tempo possibile e dare finalmente a Diano Calderina una strada moderna e sicura”.