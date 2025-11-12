Al via questa mattina la demolizione del ponte ciclabile sul torrente Argentina, tra Riva Ligure e Taggia, nel ponente ligure. Concluso nelle scorse settimane il riposizionamento dell’allaccio fognario e avviata la rimozione dell’asfalto sulla struttura, oggi, con la rimozione dei parapetti laterali in sponda sinistra, è iniziato l’intervento che consentirà nei prossimi mesi di realizzare del nuovo ponte a campata unica, in modo da eliminare le attuali pile in alveo e garantire il corretto deflusso dell’acqua in caso di piena. Contestualmente è in corso la predisposizione della palificazione che costituirà, una volta definitiva, la base di appoggio della nuova struttura.

“Questo intervento è fondamentale nell’ambito delle opere di messa in sicurezza idraulica della foce del torrente e riduzione del rischio idrogeologico dell’area – afferma l’assessore alla Difesa del Suolo di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone – con un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro, finanziati in parte con fondi regionali e in parte con risorse del Pnrr. In questi mesi abbiamo lavorato in sinergia con i sindaci e con Amaie, concordando il rinvio della chiusura del ponte, avvenuta un mese fa in modo da garantire la piena fruibilità della pista ciclabile per residenti e turisti nei mesi estivi. Mantenendo questa modalità di azione, con il dialogo costante tra Regione e territorio, oggi i lavori sono entrati nel vivo: il nostro impegno è massimo per garantire il rispetto dei tempi che ci siamo prefissati”.