Lo sappiamo: quando andiamo a visitare una città turistica troviamo le immagini simbolo di quella città in tutti i negozi di souvenir con gli edifici simbolo più rappresentativi di quella città in tazze, segnalibri, calendari, quadri e in tantissimi altri oggetti.

Tortona città turistica, almeno fino ad oggi, non era rappresentata in tanti oggetti, anzi, a dire il vero non ricordiamo un negozio o centro che venda souvenir su Tortona del genere che ha ideato Denise Bistolfi, grafica illustratrice alessandrina, laureata all’Accademia delle Belle Arti di Brera, a Milano che dopo aver dedicato molte sue opere dalla sua città ha deciso di scegliere Tortona per fare altrettanto e su Tortona ha creato opere sul Duomo, sulla Madonna della Guardia e altri edifici tutti raffigurati secondo il suo stile unico.

L’abbiamo vista oggi, in via Emilia nell’ambito della rassegna Cantarà e Catanaj dove con un piccolo banchetto ha proposto al pubblico di Tortona le sue allegre e variopinte creazioni, che si possono ammirare anche sul suo sito internet https://www.denisebistolfi.com/bio/

Un grazie a Denise per aver valorizzato Tortona.