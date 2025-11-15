Prosegue l’ondata di maltempo che sta interessando in queste ore la Liguria. Per questo l’allerta meteo emessa in queste ore è stata estesa e passerà da gialla ad arancione.

Nel dettaglio, nel Ponente della regione (zona A), l’allerta gialla per temporali terminerà oggi, sabato 15 novembre, alle 15. Domani alle 6 al via ancora gialla per temporali fino alle 12, che diventa arancione fino alle 18 e poi nuovamente gialla fino alle 21 di domenica 16 novembre.

Nel centro della regione, (zona B) prosegue l’allerta gialla temporali fino alle 12 di domani, per diventare arancione fino alle 21 e ancora gialla fino alle 22 di domani.

Nel levante della regione (zona C), l’allerta gialla inizierà alle 15 di oggi, per i bacini piccoli e medi, fino alle 12 di domani, per poi diventare arancione fino alle 21 di domani e ancora gialla fino alle 22.

Nella zona D, versanti padani di ponente, allerta gialla fino alle 20 di oggi. Allerta che riprenderà, in giallo, da domani alle 6, per diventare poi arancione dalle 12 alle 18 e ancora gialla fino alle 22 di domani.

Sulla zona E, versanti padani di levante, allerta gialla estesa fino alle 12 di domani, poi allerta arancione fino alle 21 e ancora gialla fino alle 22, sempre di domani.

Sui bacini grandi delle zone A, C, D ed E l’allerta è gialla.

