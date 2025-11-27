Casale Monferrato – In occasione della giornata mondiale contro la violenza alle donne, i Carabinieri della locale Compagnia hanno tenuto una conferenza sul delicato fenomeno, con la partecipazione del Capitano Valerio Azzone edel Maresciallo Roberto Piras.

All’incontro, promosso dall’Istituto “Ascanio Sobrero” e presentato dalla professoressa Varaldo, il Capitano ha parlato delle tipologie di violenza di cui si può essere vittime, analizzandone effetti e riflessi sociali.

Dopo un’introduzione sugli strumenti di contrasto, dalla ricezione della denuncia agli interventi dei Carabinieri, spesso presso le abitazioni delle parti coinvolte, il Capitano ha trattato nel dettaglio i reati di maltrattamento in famiglia, stalking e revenge porn, a cui è stata dedicata grande attenzione, per poi soffermarsi sull’uso consapevole dei social network e sulla diffusione di immagini sul web.

Esperienze vissute o tratte dalle cronache giornalistiche hanno suscitato interesse e curiosità tra gli studenti, che al termine della conferenza hanno posto molte domande.

È stato spiegato il ciclo della violenza di Lenore Walker e delineato il quadro normativo di riferimento, partendo dalla Convenzione di Istanbul del 2011 e arrivando agli ultimi interventi legislativi di rafforzamento del Codice Rosso.

È stato inoltre spiegato come viene effettuato un intervento tipo dei Carabinieri nella specifica circostanza e quali misure siano previste a tutela della vittima, oltre ai percorsi che possono essere intrapresi per emanciparsi dalle violenze subite.

Molto l’interesse riscosso infine dai video informativi sulle droghe “dello stupro” e sui maltrattamenti in famiglia, a testimonianza di quanto i giovani sentano vicine queste criticità.