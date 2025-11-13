Sabato prossimo, 15 novembre, il Comune di Cervo la Dianese Outdoor ASD invitano cittadini e visitatori a partecipare all’inaugurazione dell’area fitness dedicata al percorso di ‘Armonia e Benessere’ all’interno del Parco del Ciapà.

Si tratta di una nuova area di Outdoor Fitness realizzata per promuovere il benessere psico-fisico e la valorizzazione del territorio. L’area è dotata di attrezzature moderne, accessibili e inclusive, per allenamenti a corpo libero, totalmente immersa nella natura del Parco.

Il ritrovo è previsto alle 14:45 in Piazza Castello, da dove i partecipanti si sposteranno a piedi verso il Ciapà. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo alle 15:00.

Il nuovo spazio, situato all’interno di un polmone verde, è progettato per la cura del corpo e per attività all’aria aperta, integrandosi con i percorsi di trekking e bike e offrendo attrezzi ginnici per tutti gli appassionati di sport. Durante l’inaugurazione sarà inoltre presentata la cartellonistica rinnovata, pensata per guidare e informare i visitatori sulle novità sportive e ricreative dell’area.

Questo progetto è stato realizzato con il contributo del Finanziamento dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del programma ItaliaDomani e del Ministero della Cultura, a riprova della sua importanza per la promozione della cultura e del benessere sul territorio.