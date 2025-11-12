In relazione ai recenti episodi di vandalismo e danneggiamento di autovetture che si sono verificati nelle scorse serate in diverse zone del territorio comunale, il Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, rilascia la seguente dichiarazione per informare la cittadinanza e ribadire l’impegno delle Istituzioni.

«Comprendiamo e condividiamo la grande preoccupazione e l’indignazione che questa serie di atti vandalici ha giustamente suscitato tra i cittadini. Desidero rassicurare la comunità sul fatto che la risposta delle Forze dell’Ordine e della nostra Polizia Municipale è stata immediata e coordinata sin dal primo momento.

Grazie al tempestivo avvio delle indagini e all’essenziale ausilio del sistema di videosorveglianza comunale, è stato possibile effettuare una ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti. Questo lavoro congiunto è fondamentale.

Sono fiducioso che, data la rapidità e l’efficacia delle azioni intraprese, le Forze dell’Ordine saranno in grado di identificare i responsabili e di fare piena luce su questa vicenda in tempi rapidi. L’Amministrazione comunale è al fianco dei cittadini e continuerà a garantire la massima collaborazione per tutelare la sicurezza e il decoro della nostra città».