Martedì 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che verrà celebrata a Tortona con due iniziative: la prima, organizzata dalla Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” alle ore 17.30, è il laboratorio di arte terapia a cura di Valentina Usala, sui temi “Forza, resilienza, fragilità”.

La seconda è organizzata dall’associazione Donne Insieme in collaborazione con Coop e Comune di Tortona, con il patrocinio della Regione Piemonte, e si svolgerà in via Fracchia alle 16:30, dove sarà installata una panchina rossa in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio. A seguire letture e installazioni artistiche sul tema.