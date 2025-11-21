E’ tornata a riunirsi la Commissione Antimafia del Comune di Diano Marina. Nel corso della riunione, che ha ratificato l’adesione dell’Ente a partire dal 2026 all’associazione “Avviso Pubblico”, si è anche deciso di aderire ad una proposta pervenuta attraverso “Libera” per l’esibizione la mattinata del prossimo venerdì 27 febbraio, al Politeama Dianese, dell’associazione “Musica contro le Mafie”.

Musica contro le mafie è una associazione della rete di Libera (associazioni, nomi e numeri contro le mafie) che da anni, attraverso la musica e i musicisti, porta avanti un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza attiva e responsabile.

L’evento, rivolto principalmente agli studenti delle scuole di Diano Marina e del comprensorio, sarà comunque aperto al pubblico.

Inoltre, è stata presa da parte della Commissione la decisione di avviare una serie di interlocuzioni con tutte le associazioni di categorie attive a Diano Marina, per verificare eventuali problematiche e sensibilizzare gli operatori economici della zona ad adottare tutti gli strumenti utili a contrastare fenomeni di condizionamento.