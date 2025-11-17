Un progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Il Comune di Casalnoceto è lieto di annunciare la conclusione del progetto “Musica per integrare i linguaggi artistici: giovani in armonia”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con un contributo pari a 4.000 euro.

Grazie a questo importante sostegno, è stato possibile organizzare una serie di attività laboratoriali e formative dedicate ai giovani del territorio, con l’obiettivo di favorire la crescita personale, la collaborazione e l’espressione creativa attraverso l’incontro tra musica, movimento e arti sceniche.

Il percorso, sviluppato nel corso dei mesi, ha coinvolto i partecipanti in lezioni pratiche, esercizi di gruppo e momenti di sperimentazione artistica che hanno portato alla realizzazione di un corso di teatro completo. Il progetto si è concluso con la prima esibizione dello spettacolo “Un fiore in città”, un lavoro originale frutto dell’impegno, dell’entusiasmo e della sensibilità dei giovani protagonisti.

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il prezioso contributo, i formatori che hanno accompagnato il percorso e tutti i ragazzi che hanno partecipato con passione, rendendo possibile un’iniziativa che rappresenta un arricchimento culturale e sociale per l’intera comunità.

Il Comune conferma il proprio impegno a favore di progetti che promuovano l’educazione, la creatività e la partecipazione dei giovani, nella convinzione che la cultura e l’arte siano strumenti fondamentali per costruire una comunità sempre più inclusiva e attiva.