La Parrocchia San Michele Arcangelo di Villaromagnano organizza la lotteria “INSIEME CON L’ORATORIO”. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il “Radix Group” (gruppo delle animatrici dell’oratorio) per sostenere le varie iniziative di questo nuovo progetto. Tanti sono stati i lavori svolti presso la canonica: sostituzione della cucina e di vari elettrodomestici, messa in sicurezza dell’edificio, restauro di due calcio balilla e di altri giochi, acquisto di materiale. Tanto ancora c’è da fare! La finalità è permettere ai bambini e ragazzi di trovare un posto dove giocare, studiare, stare insieme e svolgere le lezioni di catechismo.

Tanto è stato fatto grazie all’aiuto di diverse persone che vogliamo ringraziare! L’oratorio è aperto il Venerdì dalle 15 alle 19 e la Domenica dalle 11 alle 12. L’estrazione si svolgerà Martedì 6 Gennaio 2026 alle ore 11.30 presso la canonica di Villaromagnano (AL). Per acquistare i biglietti (costo 1€) potrai contattare i seguenti numeri: 333-7490293 (Padre Johnson), 347-6931955 (Chiara), 366-2899986 (Simone). I premi sono 24, di vario genere. Si ringraziano i vari sponsor che sostengono l’iniziativa. ‎