Sabato 11 ottobre a Volpedo, in occasione della XIII Biennale Pellizza e delle giornate d’autunno del FAI, si è tenuta una giornata di pittura en plein air organizzata dall’Associazione Pellizza da Volpedo in collaborazione con Urban Skechers Liguria e l’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia. All’evento hanno partecipato pittori provenienti da diverse località delle regioni limitrofe che hanno rappresentato con i loro acquerelli gli angoli e gli scorci più caratteristici del borgo di Volpedo. Il Sindaco Elisa Giardini e il Direttore dell’Associazione Pellizza da Volpedo Pierluigi Pernigotti si sono complimentati con gli artisti che con la loro bravura e maestria hanno rappresentato le peculiarità architettoniche e paesaggistiche di Volpedo come l’antica Pieve, le mura spagnole e il dorato foliage dei noti vigneti del Timorasso. Vista la grande partecipazione e l’interesse dimostrato dagli artisti,il Sindaco e il Direttore dell’Associazione Pelizza e il coordinatore Bruno Farinelli auspicano di ripetere l’iniziativa in un prossimo futuro.

Corsi di Disegno,Pittura e Attività artistico-culturali : sabato 18 ottobre 2025 alle ore 16 presso la sede delle ex Scuole Elementari di Via Giani n°18 a Serravalle Scrivia si terrà la presentazione dei corsi e delle attività 2025/2026 dell’Associazione Amici dell’Arte in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Compagnia Teatrale “I Mancini del Quarto”. Le attività presentate saranno: disegno, pittura, teatro , fotografia, storia locale (anni ’80 e ’90) ,musica,mostre, conferenze d’arte,archeologia, astronomia, ecc….. I corsi sono aperti a tutti e GRATUITI per giovani e studenti

I corsi di Disegno e Pittura sono così articolati da ottobre 2025 a maggio 2026 presso l’Ex Scuola Elementare di Via Giani 18 a Serravalle Scrivia

SERALE tutti i lunedì dal 20 ottobre dalle ore 20.30 alle 22.30

POMERIDIANI tutti i venerdì dal 24 ottobre dalle ore 15.00 alle 17 e tutti i sabati dal 25 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per informazioni e adesioni:

347 4109278 giovanni

338 2161513 silvana

associazioneamicidellarte@gmail.com