Sabato 18 ottobre alle ore 17 si inaugura, presso la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” di Tortona, la mostra dedicata a Luigi Scaffini (1929 – 2010), intitolata Paesaggi dell’anima e del territorio, a cura di Giovanna Franzin con introduzione di Vincenzo Basiglio.

Originario di Castelnuovo Scrivia, ma vissuto a Pontecurone dal matrimonio nel 1964 fino alla morte, Scaffini è stato un autodidatta dedicatosi con passione alla pittura fin da giovanissimo, ottenendo apprezzamenti critici e un certo successo di mercato durante la lunga carriera. I suoi lavori si caratterizzano per i soggetti prevalentemente paesaggistici, legati al territorio, a luoghi e ambientazioni vissuti dal pittore stesso, oltre che per l’uso di una base pittorica molto materica. Nel rappresentare la realtà Scaffini non ritrae in modo nitido, ma lascia i contorni soffusi affidandosi a tinte tenue e talora monocrome che evocano atmosfere passate e suscitano stati d’animo ed emozioni sospesi nel tempo dei ricordi. Scaffini è un pittore dallo stile inconfondibile che merita sicuramente di essere conosciuto e valorizzato. Per questo i figli Andrea e Davide sono intenzionati a mantenere vivo il ricordo del suo lavoro e ad onorare il suo impegno artistico mettendo a disposizione del pubblico i numerosi lavori che il padre ha lasciato nel suo atelier.

La mostra è visitabile fino al 31 ottobre negli orari di apertura della Biblioteca (lunedì ore 14-18; martedì, giovedì e venerdì 9-18; mercoledì 9- 14), oltre al sabato e alla domenica dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero, per info. Tel. 0131864444.

