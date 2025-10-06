Serravalle Scrivia – I Carabinieri di Novi Ligure e della locale Stazione sono intervenuti lungo le vie del villaggio commerciale per sedare una rissa fra alcuni avventori.

Una volta separato i contendenti, i Carabinieri hanno attivato i soccorsi, garantendo le cure anche a un minore, estraneo alla vicenda, rimasto ferito nella confusione causata dagli esagitati.

La lite, scaturita per futili motivi, ha coinvolto sei persone, le cui condotte sono adesso al vaglio dei Carabinieri per i seguiti di legge.