L’Amministrazione Comunale rende noto che nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre si è verificato un guasto che ha interessato l’illuminazione pubblica in alcune zone della città (via dei Mille, via Bajardi, via Trieste).

Il disservizio è stato causato dal tranciamento di cavi interrati a seguito dei lavori di asfaltatura di via dei Mille. L’entità del danno è risultata essere particolarmente significativa: la linea è stata strappata in più punti ed è stato danneggiato il quadro di comando.

Il Comune, attraverso personale dell’Ufficio Tecnico, ha aperto immediatamente la segnalazione a Enel Sole. L’impresa incaricata della manutenzione è intervenuta con urgenza per mettere in sicurezza l’intera area interessata e l’impianto stesso.

Visto il notevole impatto del danno, l’intervento di ripristino definitivo richiederà un lavoro complesso. L’impresa ha già messo in programma l’inizio dei lavori a partire dalla mattinata di domani. Non è ancora possibile stabilire con precisione i tempi necessari per il completo ripristino dell’illuminazione, ma si assicura il massimo impegno per ridurre al minimo i disagi.

L’Amministrazione Comunale si scusa con i cittadini per l’inconveniente e raccomanda la massima prudenza nelle aree non illuminate.