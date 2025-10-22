A seguito del primo storico incontro congiunto tenutosi presso il Castello Sforzini di Castellar Ponzano (Tortona), che ha riunito i quattro “team Vannacci” di Pavia, Voghera, Tortona e Alessandria – con la partecipazione di alcuni ospiti di rilievo politico e culturale — nasce la “Legione del Castello”, una nuova alleanza che parte da Lombardia e Piemonte per aprirsi all’intero Nordovest, e si propone come piattaforma comune per progetti di cultura, impegno civico e identità condivisa.

Durante l’incontro, i leader dei Team Vannacci territoriali — Luca Sforzini (Pavia), Matteo Campanini (Voghera), Marco Pilla (Tortona) ed Evaldo Pavanello (Alessandria) — hanno sottolineato la necessità di “tornare padroni in casa nostra” non come slogan, ma come scelta concreta per difendere cultura, sicurezza, identità, tradizioni, libertà d’impresa, e per valorizzare le eccellenze dei nostri territori.

La Legione del Castello si propone dunque come una rete attiva, aperta ad ulteriori soggetti politici e culturali e a chiunque condivida i valori di libertà, responsabilità e valorizzazione delle eccellenze. Il Castello Sforzini di Castellar Ponzano non è solo cornice, ma simbolo della radice storica e culturale che ispira questo progetto: un maniero medievale, documentato già nell’anno Mille e sorto su fondamenta Romane, nel cuore del territorio di confine tra Piemonte e Lombardia. Un confine che, anziché esser barriera, si fa ponte.

Obiettivi principali:

– Estendere l’alleanza all’intero territorio del Nordovest.

– Promuovere iniziative in tema di educazione civica, storica e culturale, difesa dell’identità nazionale e delle radici italiane ed europee, sicurezza della comunità, educazione ai doveri oltre che ai diritti, valorizzazione del merito, promozione della libertà d’impresa e difesa della proprietà.

– Offrire un contesto aggregativo aperto a cittadini e associazioni che vogliano aderire alla visione e contribuire attivamente.

Tutti coloro che si riconoscono in questa visione e in questi valori possono entrare in contatto e aderire alla Legione anche attraverso il form online:

https://mailchi.mp/92a7192c0428/team-vannacci-legione-del-castello

Info: MAC@CastelloSforzini.it

Tel e WHATSAPP 3342943083