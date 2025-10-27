A seguito della concessione demaniale marittima rilasciata lo scorso 1° settembre, Marina di Imperia, società 100% in house del Comune di Imperia, ha avviato oggi una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici. Attraverso questo avviso pubblico, Marina di Imperia intende raccogliere manifestazioni di interesse, valutazioni e contributi tecnico-economici da parte di operatori del settore, utili alla definizione delle modalità di attuazione della concessione.

Le informazioni acquisite saranno utilizzate per valutare l’avvio di una successiva fase di selezione di operatori economici, nell’ambito di un’operazione di partenariato pubblico-privato o di altra procedura ad evidenza pubblica ritenuta idonea. Ai sensi dell’art. 45-bis del Codice della Navigazione e di quanto previsto dal piano economico-finanziario, la società potrà infatti affidare a terzi, in tutto o in parte, attività oggetto della concessione.

Sono ammessi a partecipare operatori economici, singoli o associati, con comprovata esperienza nella realizzazione, sviluppo e gestione di porti turistici e marine per la nautica da diporto, eventualmente connessi ad attività di cantieristica o servizi portuali. Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate a Marina di Imperia entro e non oltre le ore 12:00 del 27 novembre 2025.

Agli operatori ammessi verrà fornito l’accesso alla documentazione di riferimento, comprendente la concessione demaniale marittima, il piano economico-finanziario predisposto da Marina di Imperia, il progetto definitivo delle opere di completamento e adeguamento tecnico-funzionale del porto turistico, oltre ad eventuali ulteriori materiali utili. I contributi raccolti non costituiranno offerte tecniche o economiche, ma meri apporti informativi volti a supportare le successive fasi di sviluppo del progetto. La partecipazione alla consultazione non comporta alcun vincolo o diritto di preferenza, né prevede forme di rimborso per i partecipanti.

“Dopo l’enorme lavoro preliminare di questi ultimi anni, che ha portato lo scorso 1° settembre allo storico rilascio della concessione a Marina di Imperia, si entra ora nella fase operativa con questa consultazione preliminare di mercato. È uno strumento molto utile, messo espressamente a disposizione dalla legge, che permette di raccogliere informazioni da chi opera nel settore per agire in maniera più efficace e celere nelle fasi successive. L’obiettivo è procedere nei tempi più rapidi all’avvio dei lavori di completamento e al definitivo piano di rilancio del porto, opera fondamentale per la crescita di Imperia”, commenta il sindaco Claudio Scajola.

“L’obiettivo è quello di acquisire il contributo dei migliori operatori del settore per sviluppare un’infrastruttura moderna e funzionale, capace di valorizzare il territorio e rafforzare il ruolo di Imperia come polo di eccellenza nel Mediterraneo. Per questo motivo, particolare attenzione sarà dedicata alla qualità delle soluzioni proposte che dovranno rispondere all’esigenza di collocare la Marina di Imperia tra le migliori del Mediterraneo in termini di servizi, sostenibilità ambientale e attrattività turistica”, aggiunge l’amministratore unico Stefano Gandolfo.