La città di Sanremo ospita la tappa conclusiva del tour nazionale delle Giornate della Consapevolezza, progetto di Radio Parlamentare – Percorso Consapevole dedicato al dialogo tra scienza, istituzioni e cittadinanza.

📅 Lunedì 27 ottobre, alle ore 20.30, presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, andrà in scena lo spettacolo multimediale “Viaggio nella complessità della Vita: le connessioni invisibili”, un racconto corale che unisce scienza, arte e musica dal vivo in un’esperienza immersiva ed emozionante.

L’ingresso è libero e gratuito (prenotazione consigliata sulla piattaforma Eventbrite – https://www.eventbrite.it/e/1724386880579?aff=oddtdtcreator).

📅 Martedì 28 ottobre, dalle ore 10.00, sarà invece la giornata dedicata alle scuole, con l’incontro “Dialogo a più voci – Voci di scienza, voci di giovani”, che vedrà alcuni tra i più autorevoli scienziati italiani dialogare con studenti e docenti sui grandi temi della conoscenza, dell’ambiente e della complessità dei sistemi viventi.

🔬 I protagonisti della tappa sanremese

A guidare il pubblico in questo viaggio tra scienza e consapevolezza saranno Cristina Del Tutto, CEO di Radio Parlamentare e direttrice artistica delle Giornate della Consapevolezza, insieme agli scienziati: Andrea Possenti, Antonello Provenzale, Sandro Carniel, Catalina Curceanu, Silvia Pagnoscin, Sabina Airoldi e Carlo Ventura.

Completa il programma la partecipazione della ricercatrice e musicista Sonia Bottacin, che condurrà il pubblico in un’esperienza sonora dedicata alle connessioni tra vibrazione e vita.

L’iniziativa è organizzata da Radio Parlamentare – Percorso Consapevole, con il patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, e il fondamentale contributo del Casinò di Sanremo e “La Mia Liguria”.

Un ringraziamento particolare va alla generosità delle realtà imprenditoriali locali, CESI Informatica e Rete di Imprese Sanremo ON, che hanno reso possibile l’evento e, soprattutto, ne hanno garantito la gratuità e l’apertura a tutta la cittadinanza.

Le Giornate della Consapevolezza invitano la comunità a riscoprire le connessioni profonde che uniscono scienza, cultura e vita, promuovendo un approccio consapevole e condiviso al futuro.