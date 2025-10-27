E’ stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 2 posti di assistente amministrativo – area degli istruttori (cioè solo per quanti abbiano già superato il concorso presso un altro ente e risultino in graduatoria), consultabile nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
La candidatura potrà essere inviata entro il 6 novembre sul portale InPA
Per info e approfondimenti: https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-idonei-in-graduatorie-di-concorsi-pubblici-espletati-da-altri-enti-per-la-copertura-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-2-posti-di-assistente-amministrativo-area-degli-istruttori