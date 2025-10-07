La Polizia di Stato di Alessandria continua i servizi di controllo e vigilanza stradale mirati a contrastare i comportamenti illeciti alla guida.

In particolare gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme la scorsa settimana hanno ritirato 7 patenti di guida a conducenti sorpresi ad usare il telefono cellulare durante la guida, cui è stata elevata una sanzione amministrativa di € 250,00 e ritirata immediatamente la patente di guida, che verrà sospesa per un periodo tra sette a quindici giorni, oltre alla decurtazione di 10 punti.

L’iniziativa rientra in un piano più ampio per l’aumento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti.

La Polizia Stradale ricorda che l’uso del telefono cellulare alla guida –per chiamare, inviare messaggi, navigare sui social media o consultare applicazioni– rappresenta una delle principali cause di distrazione e, di conseguenza, di sinistri stradali, spesso con gravi conseguenze.

Studi e dati statistici nazionali ed europei evidenziano come la distrazione causata dai dispositivi elettronici sia ormai un fattore di rischio paragonabile, per pericolosità, all’alta velocità ed alla guida in stato di ebbrezza.