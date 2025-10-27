Dopo il grande successo di Masca – Il ritorno della strega, i giovani della Pro Loco di Spigno Monferrato hanno deciso di mettersi nuovamente in gioco organizzando “Spigno Halloween Night”, una festa aperta a tutte e tutti, per divertirsi insieme e mantenere vivo lo spirito di comunità.



📅 Giovedì 31 ottobre 2025

📍 Teatro Comunale Franco Vasconi – Spigno Monferrato (AL)

🕓 Dalle ore 16.00 fino a tarda notte

L’iniziativa nasce dal desiderio dei più giovani della Pro Loco di mantenere vivo lo spirito di condivisione che ha animato Masca, offrendo un momento di allegria e leggerezza dopo giorni difficili per il territorio.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli con truccabimbi e attività creative (merenda inclusa!) a cura di Matteo Hyde, seguiti dal tradizionale “Dolcetto o Scherzetto” per le vie del paese.

Dalle ore 22, il Teatro Vasconi si trasformerà in una vera e propria discoteca a tema, con il DJ Set di Stefano Cioncolini, che farà ballare mostri, vampiri e streghe fino a notte fonda tra musica commerciale, reggaeton e trap.

Non mancheranno i contest per il miglior costume:

👻 Per bambini, con premi per il costume più spaventoso, più originale e più divertente;

💀 Per adulti, con in palio una cena per due al Civico 41, tre bottiglie di vino Traversa 1816 e una consumazione omaggio al bar della Pro Loco.

I finalisti saranno scelti dai volontari e il pubblico decreterà il vincitore in diretta.

Durante tutta la serata sarà attivo il servizio bar, gestito dai volontari della Pro Loco.

«Dopo il grande impegno per Masca, i nostri giovani hanno voluto organizzare un’iniziativa tutta loro, dedicata al divertimento e alla socialità — spiegano dalla Pro Loco —. È bello vedere come le nuove generazioni si prendano cura della vita del paese con entusiasmo e spirito di iniziativa.»

La Spigno Halloween Night è un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e continuare a credere nella forza della comunità, anche nei momenti più difficili.

Tutti sono invitati a partecipare… rigorosamente in maschera! 🎃

Pro Loco di Spigno Monferrato 2014 APS