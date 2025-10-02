Con oltre 2.600 prestazioni ambulatoriali e circa 2.150 consulenze per altri reparti nel solo 2024, la SC Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, diretta dalla Dr.ssa Fabiana Vercellino, si conferma un riferimento di eccellenza nel quadrante sud-est del Piemonte per la presa in carico delle patologie neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva.

L’attività si articola in day hospital diagnostici e terapeutici, consulenze per pazienti ricoverati e per il Pronto Soccorso, attività ambulatoriali che comprendono visite, colloqui, valutazioni psicodiagnostiche e neurofisiologiche, con EEG in veglia, sonno e videoregistrazione. La degenza avviene attualmente nei posti letto della Pediatria e a breve è prevista la riapertura del reparto NPI.

Tra le aree di eccellenza spiccano il Centro LICE di II livello per l’Epilessia in età evolutiva, che assicura un percorso completo dalla diagnosi al follow up fino alla maggiore età, in collaborazione con i laboratori e i servizi di neurofisiologia, neuroradiologia, genetica e psicologia, e il Centro regionale per la prescrizione della terapia farmacologica del Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD), che integra le valutazioni cliniche e neuropsicologiche con percorsi terapeutici personalizzati.

La struttura è inoltre riconosciuta come Centro accreditato SINP, Centro prescrittore Fingolimod per la Sclerosi Multipla Pediatrica, partecipa al Registro Malattie Rare Piemonte e ospita progetti regionali per la diagnosi e la gestione dei Disturbi dello Spettro Autistico, inclusa l’attivazione di un’équipe dedicata alle emergenze comportamentali.

Grazie alla qualità del lavoro svolto, la Neuropsichiatria Infantile è sede formativa per la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Torino e per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale, anche alla luce dell’integrazione con l’ateneo piemontese tramite le attività coordinate e condotte dal DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi.

Tra i progetti in sviluppo figurano la creazione di un ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare, in sinergia con le Strutture di Dietologia e Psicologia, e il potenziamento dell’Ambulatorio Psichiatrico per le patologie della preadolescenza e dell’adolescenza.

«La nostra struttura – sottolinea la Dr.ssa Vercellino – ha saputo affrontare con resilienza la pandemia da Covid e gli anni successivi, quando a fronte di un vertiginoso aumento delle psicopatologie in età evolutiva si verificava una carenza del personale sanitario. Oggi continuiamo a lavorare con la stessa passione e con uno spirito di collaborazione che rappresenta la nostra vera forza».