L’assessore regionale all’Urbanistica, Edilizia e Rigenerazione urbana Marco Scajola ha partecipato oggi, insieme al sindaco Marco Ferrari, alla tradizionale festa della castagna di Montegrosso Pian Latte. Nell’occasione, accompagnato dallo stesso primo cittadino, l’assessore Scajola ha svolto un sopralluogo nella casa del Pastore.

La struttura sarà oggetto di un importante lavoro di riqualificazione, finanziato attraverso risorse regionali per oltre 196mila euro, con l’obiettivo di renderla in parte museo e in parte info point del borgo della valle Arroscia.

“La casa del Pastore è un immobile storico che merita una riqualificazione e potrà far conoscere a cittadini e turisti la vera tradizione di questo territorio – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. A breve inizierà il cantiere di riqualificazione della struttura. Daremo così un nuovo punto di attrazione alle già tantissime persone che ogni anno frequentano8 gli eventi organizzati dalla Proloco, a cui vanno i miei complimenti, come l’immancabile festa delle castagne odierna. Questo intervento si aggiunge alla ristrutturazione del centro polivalente, finanziato anch’esso tramite il Programma regionale di rigeneraizone urbana, dando così a Montegrosso due luoghi di ritrovo di assoluto livello”.

“La riqualificazione della casa del Pastore era uno dei nostri obiettivi – aggiunge il sindaco Marco Ferrari -. Grazie al contributo della Regione Liguria riusciremo a realizzarlo. Parliamo di un immobile nel cuore del paese, e quindi delle sue feste, che ha un innegabile valore storico e turistico e che siamo certi, contribuirà ad arricchire Montegrosso Pian Latte”.