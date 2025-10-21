Si informa dell’avvio di una serie di interventi che comporteranno l’istituzione di norme viabili temporanee in diverse aree urbane.

Il 21 ottobre iniziano i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in alcuni tratti di via dei Mille, via Monte Pasubio e viale Romita, oltre al ripristino delle caditoie in piazza Aldo Moro. Durante l’esecuzione, il cui termine è previsto il 14 novembre, sarà istituito il divieto di sosta nelle aree interessate dai lavori e l’applicazione di restringimenti localizzati.

Dal 22 ottobre al 30 gennaio 2026 sono in programma dei lavori presso la sede dell’Asl AL in via Papa Giovanni XXIII. Nel tratto adiacente la sede Asl e fronte l’intersezione con via Tortona verrà istituito il divieto di sosta e l’interdizione del transito nell’area di sosta ad eccezione dei residenti o aventi diritto, diretti alle aree interne durante l’esecuzione dei lavori. Saranno istituiti anche restringimenti localizzati nelle aree di rifacimento.

Sempre dal 22 ottobre, compatibilmente con le condizioni climatiche, saranno avviati i lavori di asfaltatura delle strade collinari. Saranno interessati tratti delle seguenti vie: strada dei Cristiani, strada via Gavi, strada Rocca Sparviera, strada della Mazzola, strada Monterotondo.

Per quanto riguarda il rifacimento della rete gas nel sottopasso di via Verdi si ribadisce che il progetto è in fase di completamento con la posa delle tubazioni nell’ultimo tratto, in prossimità di piazza XX Settembre. Si precisa, quindi, che l’asfaltatura definitiva dell’area interessata sarà eseguita al termine conclusivo dell’intervento.