Isola Sant’Antonio – Incontro tra i Carabinieri e la cittadinanza in occasione della conferenza tenuta dall’associazione A.I.D.O. sulla sensibilizzazione e sull’importanza della donazione degli organi.
Presso la biblioteca comunale, alla presenza di un nutrito parterre, il Brigadiere Capo Q.S. Mazzeo Vittorio ha portato la vicinanza dei Carabinieri agli anziani, spesso vittime prescelte di truffatori senza scrupoli, offrendo loro consigli su come prevenire l’odioso reato, grazie a semplici accorgimenti che possono permettere di evitare l’approccio dei malviventi o di mascherarli una volta a contatto.
Come sempre, è stata ribadita l’importanza della tempestiva segnalazione al 112, affinché il pronto intervento delle pattuglie sul territorio possa essere efficace e risolutivo.