E’ stato inaugurato ieri sera, sabato 25 ottobre il “Perosi festival” edizione autunno inverno con un concerto del Guillou Consort che si é tenuto presso il santuario della Madonna della Guardia.

Un buon concerto con le musiche di Lorenzo Perosi che hanno spiccato su quelle degli altri compositori e che ha aperto i tre eventi in programma che saranno in crescendo. Il Direttore artistico del Festival, Paolo Padrini ha ringraziato le tre Fondazioni (Tortona, Alessandria e Torino) grazie alla quali é possibile allestire eventi gratuiti e di livello come quello di ieri sera.