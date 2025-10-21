Iniziato il conto alla rovescia per la nona edizione della Giornata Nazionale “Camminata tra gli Olivi”,che si svolgerà a Imperia, quest’anno nella frazione di Costa D’Oneglia domenica 26 ottobre. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso il Circolo Belgrano. La camminata durerà circa 90 minuti e si snoderà lungo un percorso di 4,5 chilometri. Un itinerario semplice, ideale anche per le famiglie, che offrirà l’occasione di trascorrere una mattinata all’aria aperta, immersi nella natura dell’entroterra imperiese.

“Domenica 26 ottobre, Costa D’Oneglia sarà protagonista di un evento che unisce benessere, turismo sostenibile e promozione dell’olivicoltura, simbolo della nostra identità ligure. Iniziative come questa contribuiscono non solo a rafforzare il legame tra cittadini e territorio ma anche a promuovere uno stile di vita sano e consapevole. Alla fine della camminata sarà servito un rinfresco con prodotti locali e piantato un ulivo in segno di pace. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento e invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa” dichiara l’Assessore alle Frazioni Mattia Sasso.