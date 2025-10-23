Il Tortonese Raffaello Basiglio é uno dei tre protagonisti del documentario “Andata e ritorno” realizzato dal Gruppo Creativo Multimedia delle Ferrovie dello Stato che ha esaltato la creatività delle persone durante il viaggio in treno. Quella del Tortonese é di utilizzare il Frecciarossa come piccola sala di registrazione: con computer e tastiera Raffaello crea ed assembla brani musicali.

Il Tortonese é stato visto dai realizzatori del documentario, Roberto Campagna ed Elena De Rosa, che hanno deciso di sceglierlo per ricoprire la parte di uno dei tre protagonisti (gli altri due sono Alex Cesca di Civitanova Marche e Anna Maria Natale di Caserta).

Raffaello Basiglio quindi é stato invitato a Roma nell’ambito della presentazione del documentario alla “Festa del Cinema” che si é svolta nella capitale, come si può vedere nella foto in alto, mentre di seguito le immagini dei protagonisti alla rassegna cinematografica e Raffaello in treno che svolge il suo lavoro di compositore e musicista.