L’Amministrazione Comunale intende procedere alla manutenzione ordinaria dell’arredo urbano consistente
nella sistemazione generale di quello già esistente in città, ovvero:

  • rimozione e posa di arredo smosso e pericolante e spostamento in altro luogo;
  • sola rimozione/ posa di:
  • cestini porta rifiiuti
  • panche
  • transenne
  • paletti salvapedoni (fittone)
  • dissuasori di sosta
  • porta bici.
  • Per questo motivo ha deciso di spendere la somma di 9 mila euro affidando i lavori ad una ditta di Tortona.