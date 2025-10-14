L’Amministrazione Comunale intende procedere alla manutenzione ordinaria dell’arredo urbano consistente
nella sistemazione generale di quello già esistente in città, ovvero:
- rimozione e posa di arredo smosso e pericolante e spostamento in altro luogo;
- sola rimozione/ posa di:
- cestini porta rifiiuti
- panche
- transenne
- paletti salvapedoni (fittone)
- dissuasori di sosta
- porta bici.
- Per questo motivo ha deciso di spendere la somma di 9 mila euro affidando i lavori ad una ditta di Tortona.