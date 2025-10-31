Balzola – Nella quotidiana vigilanza del territorio, il settore dei rifiuti continua a essere un ambito di ricorrenti interventi e mirati controlli finalizzati alla tutela dell’ambiente e dell’economia legale di chi vi opera correttamente.

I Carabinieri Forestali di Casale Monferrato hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria per attività illegale di raccolta e trasporto di rifiuti un 43enne, già sottoposto alla messa in prova per pregressi reati ambientali contestatigli dallo stesso reparto.

L’autocarro utilizzato per l’attività illegale era stato sequestrato in occasione di un precedente controllo ma il 43enne, nominato custode giudiziale, lo aveva fatto sparire, incorrendo in nell’ulteriore violazione penale.

L’Autorità Giudiziaria ha dunque disposto il sequestro preventivo di tutta l’area cortilizia in cui erano stoccati svariati metri cubi di rifiuti di vario tipo e ora il 43enne dovrà affrontare un processo penale condizionato dalle condotte recidive.