Incidente stradale, questa sera, giovedì 9 ottobre, tra Merana e Piana Crixia per incidente stradale: un uomo di 74 anni alla guida della propria auto é uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro un muretto rimanendo ferito in maniera molto grave.

Sono intervenuti diversi mezzi di soccorso di Piemonte e Liguria ed è in decollo da Torino anche l’elisoccorso notturno che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Alessandria dove si trova in prognosi riservata..

