Nella giornata di oggi, lunedì 6 ottobre, il Sindaco ha adottato una ordinanza per anticipare il periodo di utilizzo degli impianti termici a Tortona, spostando la data di accensione al 7 ottobre (anzichè il 15 ottobre). La decisione è stata presa in considerazione delle temperature minime registrate negli ultimi giorni, soprattutto al mattino, inferiori alla media del periodo. Come previsto dalla normativa nazionale fino alla data del 15 ottobre gli impianti potranno essere accesi per un periodo di 7 ore al giorno (la metà dell’orario massimo consentito).