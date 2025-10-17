Casale Monferrato – La Gazzella sfreccia nella notte. È stato segnalato un individuo non autorizzato all’interno di una casa di riposo. I Carabinieri arrivano rapidamente sul posto, constatano la presenza di una finestra forzata al piano terra, seguono le poche tracce lasciate dall’uomo. Le ricerche si concludono velocemente: il ladro, con indosso due orologi appena rubati agli ospiti della struttura sanitaria, viene sorpreso all’interno del bagno di una camera, dove ha cercato di nascondersi per sfuggire ai Carabinieri. Non solo: l’uomo, un 34enne, è un sottoposto agli arresti domiciliari. I Carabinieri lo arrestano per furto ed evasione.

