Sabato 11 si è celebrato ufficialmente l’ingresso del nuovo parroco Don Luca Ingrascì, con un rito solenne e rispettoso delle tradizioni. Il nostro Vescovo Mons. Guido Marini e don Luca sono stati accolti nella chiesa di S. Giovanni Battista e accompagnati con una solenne processione fino all’atrio della collegiata di S. Maria Assunta, all’interno della quale, durante la messa solenne, sostenuta dal canto corale, il Vescovo ha presentato il nuovo parroco, che proprio sabato ha compiuto 40 anni. Molti i labari ai piedi dell’altare: del Comune, della Confraternita di S. Biagio, dell’Avis, della Pro Loco. L’altare, addobbato da composizioni di delicati fiorellini bianchi e gialli (i colori della bandiera vaticana), ha accolto il Vescovo, il vicario foraneo don Maurizio Cerani, numerosi sacerdoti orionini, tra i quali l’ex parroco Don Loris Giacomelli, da poco trasferito a Milano. Presenti alla cerimonia, il papà, la mamma e altri familiari di don Luca, il Sindaco Valentino D’amico e alcuni assessori, la Protezione civile, un nutrito numero di suore orionine con suor M. Assunta la Superiora della casa madre di Tortona e tantissimi parrocchiani, che hanno applaudito con calore don Luca, al termine della schietta e simpatica presentazione della sua storia personale. Il Sindaco ha espresso a nome di tutta la popolazione i migliori auguri per l’attività pastorale del nuovo parroco, assicurandogli l’appoggio e la collaborazione dell’Amministrazione.

