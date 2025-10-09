In occasione del primo impegno casalingo in campionato della Bertram Derthona Basket al palazzetto della Cittadella dello Sport in Strada Comunale Bosco a Tortona, in programma domenica 12 ottobre alle ore 18, ritorna anche il servizio di navetta gratuita che collegherà la struttura sportiva ai principali parcheggi cittadini di Piazza Allende, Piazza Milano e Viale Dellepiane, organizzato in collaborazione fra Cittadella dello Sport, Comune di Tortona e Bus Company (gestore del servizio di trasporto pubblico), già sperimentato con successo in occasione dell’inaugurazione dello scorso 21 settembre.

Il servizio sarà attivo da 2 ore prima dell’evento, dalle 16, ed effettuerà un percorso ad anello dalla stazione ferroviaria (baricentrica rispetto a piazza Milano e viale Dellepiane), corso Cavour (nei pressi di piazza Allende e anche del parcheggio sotterraneo Passalacqua) per poi recarsi alla Cittadella dello Sport, ogni 10 minuti circa. Il servizio proseguirà poi per 1 ora dopo il termine della manifestazione, garantendo quindi le corse di ritorno dalle 20 alle 21, sempre a distanza di 10 minuti circa l’una dall’altra.